Ρωσία: «Σοβαρή ανησυχία» για την αποστολή επιπλέον νατοϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία

Ρωσία: «Σοβαρή ανησυχία» για την αποστολή επιπλέον νατοϊκών δυνάμεων στη Γροιλανδία
Η ρωσική διπλωματία εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» σχετικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Γροιλανδία.

Η ρωσική διπλωματία εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» σχετικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Γροιλανδία έπειτα από την συνάντηση των ηγετών της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο.

«Αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί την στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ρωσία
Γροιλανδία
