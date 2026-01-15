Η Lidl Ελλάς αναγνωρίζεται Top Employer για 10η συνεχόμενη χρονιά

Η φετινή αναγνώριση συνοδεύεται και από την διεθνή απονομή του Enterprise Seal στη Lidl, που επιβεβαιώνει τα σταθερά υψηλά πρότυπα και τις ποιοτικές διαδικασίες HR που εφαρμόζει σε διεθνές επίπεδο, σε 31 χώρες.

Δέκα συνεχόμενες χρονιές Top Employer για τη Lidl Ελλάς. Μια διαδρομή που χτίστηκε από συνέπεια, ομαδική προσπάθεια και καθημερινές επιλογές που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, η Lidl Ελλάς έδωσε προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματική αξία για τους ανθρώπους της: ένα περιβάλλον όπου νιώθει ασφάλεια, με δίκαιες αποδοχές και μια καθημερινότητα που μπορεί να συμβαδίζει με την προσωπική ζωή. Παράλληλα, ενίσχυσε πρωτοβουλίες που προωθούν την ευελιξία και έδωσε χώρο στους ανθρώπους της να αναπτυχθούν, να μάθουν και να εξελιχθούν.

Όπως αναφέρει η Νικολέττα Κολομπούρδα, Chief People Officer & Member of the Board της Lidl Ελλάς: «Κοιτάζοντας πίσω στα δέκα αυτά χρόνια, νιώθουμε περήφανοι όχι μόνο για τις βραβεύσεις μας, αλλά για το ότι κάναμε βήματα που είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στους ανθρώπους μας. Η πρόθεσή μας ήταν και παραμένει μία: να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι ο εαυτός τους, να εξελίσσονται και να αισθάνονται πως η προσπάθειά τους αναγνωρίζεται και έχει αξία».

Η αναγνώριση από το Top Employers Institute έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν την πορεία. Μια πορεία που συνεχίζεται, με σταθερή δέσμευση στη βελτίωση και με την πεποίθηση ότι το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον δεν χτίζεται ποτέ από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από επιλογές που τιμούν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη 10η χρονιά να αξίζει ακόμα περισσότερο.

Η φετινή αναγνώριση συνοδεύεται και από την διεθνή απονομή του Enterprise Seal στη Lidl, που επιβεβαιώνει τα σταθερά υψηλά πρότυπα και τις ποιοτικές διαδικασίες HR που εφαρμόζει σε διεθνές επίπεδο, σε 31 χώρες.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση των ομάδων της και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξελίσσεται διαρκώς. Ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς της ομάδας της, η εταιρεία προχώρησε τον Ιανουάριο σε επιπρόσθετη παροχή ύψους 350€ μικτά σε κάθε μέλος, με τη μορφή διατακτικών τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο team.lidl.gr.