Nexi: Τελευταίας τεχνολογίας POS σε προνομιακές τιμές μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’»

Η συμμετοχή της Nexi στο Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές Β’» επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη των επιχειρήσεων, προσφέροντας υπηρεσίες και προϊόντα που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους στο μέλλον.

Η Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech, συμμετέχει ενεργά στη Β’ Φάση του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» (Κατηγορίες 1 & 7), προσφέροντας σύγχρονα POS τελευταίας τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές και επιδότηση έως δύο ετών στο κόστος διασύνδεσης.

Εύκολη & γρήγορη εξαργύρωση vouchers από τη Nexi σε τρία βήματα

Με τρία απλά βήματα, οι δικαιούχοι του προγράμματος «Ελλάδα 2.0 – Ψηφιακές Συναλλαγές Β’» για τις Κατηγορίες 1 και 7 μπορούν να εξαργυρώσουν εύκολα και γρήγορα το voucher online, μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο eshop της Nexi. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία εξαργύρωσης των vouchers και για τις δύο κατηγορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Nexi Ελλάδος, εδώ.

Αναφορικά με την Κατηγορία 1 – Προμήθεια POS τερματικών: Με την εξαργύρωση του voucher, η Nexi προσφέρει POS τερματικά νέας γενιάς σε προνομιακή τιμή. Τα σύγχρονα POS της εταιρείας ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και εργονομικό σχεδιασμό, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μια γρήγορη, αξιόπιστη και απρόσκοπτη εμπειρία πληρωμών – τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες τους.

Αναφορικά με την Κατηγορία 7 – Διασύνδεση POS με την ΑΑΔΕ: Στο πλαίσιο της Κατηγορίας 7 του Προγράμματος, η Nexi δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του κόστους διασύνδεσης των POS με την ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας την πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Με βαθιά γνώση των αναγκών της ελληνικής αγοράς και με λύσεις που συνδυάζουν αξιοπιστία, ασφάλεια και τεχνολογική υπεροχή, η Nexi συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην καινοτομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών ΜμΕ. Μέσα από εργαλεία που απλοποιούν τις συναλλαγές, ενισχύουν τη ρευστότητα και μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, διευκολύνει την καθημερινή τους λειτουργία, και δημιουργεί «χώρο» για ουσιαστική ανάπτυξη – συμβάλλοντας, παράλληλα, στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και διαφανούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.