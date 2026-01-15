Apple: Συναγερμός για τους χρήστες iPhone - Στόχος χάκερ το λογισμικό

Οι ευπάθειες επηρεάζουν το WebKit, τη μηχανή περιήγησης που βρίσκεται πίσω από το Safari της Apple και άλλα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται στο iOS.

Επείγουσες ενημερώσεις ασφαλείας για τους χρήστες iPhone, στο λογισμικό των οποίων έχουν εμφανιστεί δύο σοβαρά «κενά» ασφαλείας, ανακοίνωσε ο κολοσσός της τεχνολογίας, Apple.

