Deutsche Bank: Αυξάνει στα €11,75 την τιμή στόχο για ΔΑΑ, σύσταση «buy»

Η Deutsche Bank σχολιάζει επίσης ότι τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι η Αθήνα ξεχωρίζει σε ό,τι αφορά την αύξηση θέσεων, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες αγορές όπου η δυναμική εμφανίζεται πιο περιορισμένη.

Σύσταση buy και νέα, αυξημένη τιμή-στόχο στα 11,75 ευρώ, από 11,50 ευρώ προηγουμένως, δίνει για τη μετοχή του ΔΑΑ η Deutsche Bank.

Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι ο τίτλος του ΔΑΑ ξεχωρίζει μεταξύ των ομοειδών στην Ευρώπη, λόγω μειωμένου ρυθμιστικού κινδύνου, επισημαίνοντας ότι λειτουργεί σε πλαίσιο που προσφέρει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% σε πραγματικούς όρους (inflation-adjusted).

Η DB εντάσσει τον ΔΑΑ στις προτιμώμενες επιλογές του κλάδου, ενώ σε όρους αποτίμησης επισημαίνει ότι η μετοχή του ΔΑΑ διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 17,3x για το 2025, 17x για το 2026 και 16,6x για το 2027, αισθητά χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (27,8x, 24,7x και 22,3x αντίστοιχα).

Οι αναλυτές του οίκος αναμένουν αύξηση κερδοφορίας για τον ΔΑΑ με ρυθμό 1,7% το 2026, έναντι 1% το 2025, και περαιτέρω επιτάχυνση στο 5,4% το 2027. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται σε 9,6 ευρώ για το 2026 και η μερισματική απόδοση στο 5,8% το 2026 και στο 6% το 2027, που είναι η υψηλότερη μεταξύ των μετοχών του κλάδου που καλύπτει η DB.