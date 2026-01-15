Richemont: Σε ιστορικό υψηλό οι πωλήσεις γ' τριμήνου με ώθηση από ΗΠΑ και Μέση Ανατολή

Οι πωλήσεις σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες αυξήθηκαν κατά 11% το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους του ελβετικού κολοσσού πολυτελών ειδών.

Σε ιστορικό υψηλό «εκτοξεύτηκαν» τους τελευταίους μήνες του 2025 οι πωλήσεις της Richemont, καθώς η εορταστική περίοδος τόνωσε τη ζήτηση για τα ρολόγια του ομίλου και τα κοσμήματα της Cartier, με τις αγορές των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής να ηγούνται των κερδών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι πωλήσεις σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες αυξήθηκαν κατά 11% το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους του ελβετικού κολοσσού πολυτελών ειδών, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 7,5%. Ο τομέας των κοσμημάτων κατέγραψε άλμα 14%, επίσης πάνω από τις προβλέψεις.

Κατά το τρίμηνο Δεκεμβρίου, η ζήτηση στις ΗΠΑ ήταν ισχυρή, ενώ οι τουρίστες από τη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις πωλήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Όλοι οι τομείς του ομίλου κινήθηκαν ανοδικά, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων ωρολογοποιών, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, επίδοση ιδιαίτερα ισχυρή δεδομένης της πρόσφατης αδυναμίας της ευρύτερης αγοράς ρολογιών. Οι προσδοκίες για τη συγκεκριμένη μονάδα, που περιλαμβάνει μάρκες όπως Jaeger-LeCoultre και Piaget, είχαν περιοριστεί λόγω αμερικανικών δασμών, συναλλαγματικών πιέσεων και αυξημένου κόστους πρώτων υλών.

Η μετοχή της Richemont σημειώνει, παρόλα αυτά, απώλειες περίπου 2,5% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης. Σε ετήσια βάση, καταγράφει άνοδο 26%, υπεραποδίδοντας έναντι της LVMH, του μεγαλύτερου ομίλου πολυτελείας παγκοσμίως, της οποίας η μετοχή κινείται σχεδόν αμετάβλητα.

Η Richemont έχει αντέξει καλύτερα από τους περισσότερους ανταγωνιστές της την επιβράδυνση στον κλάδο της πολυτέλειας, χάρη στην ελκυστικότητα των ακριβών δαχτυλιδιών και βραχιολιών της, τα οποία συχνά θεωρούνται ασφαλέστερη αποθήκη αξίας σε σχέση με την ένδυση και τα δερμάτινα είδη υψηλού κόστους.