Πάνω από 500 δισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της ASML μετά τα αποτελέσματα της TSMC

Άλμα 7% κατέγραψε στο ξεκίνημα των συναλλαγών στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η μετοχή της ASML, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό.

Άλμα 7% κατέγραψε στο ξεκίνημα των συναλλαγών στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ η μετοχή της ASML, αγγίζοντας ιστορικό υψηλό, αφότου ο βασικός πελάτης της, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα δ' τριμήνου της, τα οποία ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Το γεγονός αυτό «εκτόξευσε» τη χρηματιστηριακή αξία της ASML πάνω από τα 500 δισ. δολάρια.

Αυτή την ώρα, η μετοχή της ASML ενισχύεται κατά σχεδόν 5%, ενώ έχει καταγράψει κέρδη 23% από το ξεκίνημα του έτους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Όσον αφορά την TSMC, τα καθαρά κέρδη του τεχνολογικού κολοσσού ημιαγωγών AI άγγιξαν τα 505,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν (16 δισ. δολάρια) το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις αναλυτών για αύξηση 25% στα 467 δισ. δολάρια Ταϊβάν. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο έχει πλέον σημειώσει ετήσια αύξηση των κερδών για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα, εδραιώνοντας ένα νέο ρεκόρ για την εταιρεία.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1,046 τρισ. νέα δολάρια Ταϊβάν (33,73 δισ. δολάρια), έναντι 1,034 τρισ. δολαρίων Ταϊβάν που είχε εκτιμηθεί και καταγράφοντας άλμα 20,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Η TSMC προέβλεψε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν έως και 56 δισ. δολάρια το 2026, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες, δείχνοντας πώς ο κατασκευαστής τσιπ θα επωφεληθεί από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Οι προβλέψεις της ταϊβανέζικης εταιρείας κατευνάσαν τους φόβους για μια πιθανή «φούσκα» AI.

Η ASML έχει εξελιχθεί στην πιο πολύτιμη εταιρεία της Ευρώπης ως ο μοναδικός παραγωγός προηγμένων μηχανημάτων λιθογραφίας που χρειάζεται η TSMC για την κατασκευή τσιπ που χρησιμοποιούνται ευρέως, από τα smartphone της Apple έως τους επιταχυντές AI της Nvidia.

Η εταιρεία με έδρα το Veldhoven της Ολλανδίας αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2025 στις 28 Ιανουαρίου.