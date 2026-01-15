Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και δημιουργεί νέες ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τον «Κίμων».

Η Ελλάδα ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και δημιουργεί νέες ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τον «Κίμων» -την υπερσύγχρονη FDI HN φρεγάτα Belharra- στη φαρέτρα της. Στην εν πλω τελετή υποδοχής στον Σαρωνικό Κόλπο, έδωσαν το «παρών» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η νέα φρεγάτα έχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων» ενώ άρχισε η κατασκευή και της 4ης φρεγάτας «Θεμιστοκλής».

Μάλιστα, και οι τέσσερις Belharra με ορίζοντα το 2030 και μετά θα έχουν βαλλιστικούς πυραύλους. Η άφιξη του «Κίμωνα» σηματοδοτεί τη νέα εποχή όπου εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό σε συνδυασμό με τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών 4,5ης και 5ης γενιάς, τον θόλο ολιστικής προστασίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», την έμφαση στην Καινοτομία και στα Μη Επανδρωμένα Συστήματα και τις υπόλοιπες μεγάλες αλλαγές.

Ο «Κίμων» μεταξύ άλλων ξεχωρίζει για τους αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τις τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, τους πυραύλους RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι Μήκος: περίπου 122 μέτρα Πλάτος: 18 μέτρα Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

που αναπτύχθηκαν από την MBDA 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

που αναπτύχθηκαν από την MBDA Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

των 4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group 2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

Μητσοτάκης: Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του "Κίμωνα" αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του "Κίμωνα" και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την τελετή υποδοχής.

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Θα σταθώ μόνο στο ότι είναι 1 ακόμα κρίκος σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς τα μέσα που διαθέτουν και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητά μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» πρόσθεσε.

«Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας -και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- κι εμένα ως πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα. Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Καλοτάξιδος ο Κίμων και με το καλό να υποδεχθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών» κατέληξε.