Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Άλμα 6% για ASML ελέω TSMC

Ώθηση δίνουν στις μετοχές AI τα οικονομικά μεγέθη δ' τριμήνου της TSMC. Το βλέμμα των επενδυτών παραμένει σε Ιράν και Γροιλανδία.

Τελευταία ενημέρωση 14:00

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς η προσοχή του επενδυτικού κοινού παραμένει στις γεωπολιτικές εξελίξεις σχετικά με το Ιράν και την Γροιλανδία, ενώ εξετάζουν τα καλύτερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα της Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, τα οποία δίνουν ώθηση στις μετοχές AI.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της TSMC «εκτοξεύτηκαν» κατά 35% και άγγιξαν τα 505,7 δισ. δολάρια Ταϊβάν (16 δισ. δολάρια) το τελευταίο τρίμηνο του 2025, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις αναλυτών για αύξηση 25% στα 467 δισ. δολάρια Ταϊβάν. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο έχει πλέον σημειώσει ετήσια αύξηση των κερδών για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα, εδραιώνοντας ένα νέο ρεκόρ για την εταιρεία.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,34% στις 613,64 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια να κινούνται ανοδικά. Ο Euro Stoxx 50 προσθέτει 0,54% στις 6.037 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη υποχωρεί 0,23% στις 25.256 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,34% στις 8.302 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,43% στις 10.228 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται στο +0,32% στις 45.792 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 διαπραγματεύεται στο -0,07% στις 17.683 μονάδες.

Ελέω των δυνατών οικονομικών μεγεθών της TSMC, η ολλανδική ASML καταγράφει άλμα πάνω από 6%, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση άγγιξε έως και +7%. Το γεγονός αυτό «εκτόξευσε» τη χρηματιστηριακή αξία της ASML πάνω από τα 500 δισ. δολάρια.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Richemont, σημειώνει απώλειες περίπου 0,8% στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης, παρόλο που οι πωλήσεις της εταιρείας εκτοξεύθηκαν σε ιστορικό υψηλό τους τελευταίους μήνες του περασμένου έτους, αφού οι αγορές των εορτών τόνωσαν τη ζήτηση για τα ρολόγια του ομίλου και τα κοσμήματα Cartier. Συγκεκριμένα, όμιλος πολυτελών προϊόντων ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 4% σε ετήσια βάση για το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 6,4 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 11% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο όμιλος σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη στις περισσότερες αγορές, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Στα επιχειρηματικά νέα, στην περικοπή περίπου 1.600 θέσεων εργασίας στη Σουηδία προχωρά η Ericsson, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο σουηδικός όμιλος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η σουηδική εταιρεία επιδιώκει μέσω των μειώσεων στο προσωπικό της να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα στην κερδοφορία της, τη στιγμή που οι επενδύσεις σε δίκτυα 5G υποχωρούν, ενώ οι επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών επηρεάζουν τις εισαγωγές πρώτων υλών.

Στα μάκρο της ημέρας, θετικά εξέπληξε ο ρυθμός ανόδου της βρετανικής οικονομίας με το ΑΕΠ να επιταχύνεται κατά 0,3% -περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι- τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη. Μάλιστα, οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ένα σχετικό ισχνό ποσοστό ανάπτυξης, της τάξεως του 0,1%.

Ο ανεπάντεχος αναπτυξιακός ρυθμός έρχεται μετά την απροσδόκητη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 0,1% τον Οκτώβριο, που αποδόθηκε στις επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία επηρέασε την παραγωγή αυτοκινήτων, και στην αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων ενόψει του Προϋπολογισμού της ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ριβς.

Σήμερα αναμένονται επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ισπανία και τη Γαλλία, καθώς και τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ.

Μεικτές τάσεις στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Τράπεζας της Κορέας να διατηρήσει αμετάβλητη τη νομισματική της πολιτική, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στις ισοτιμίες και νευρικότητας στις διεθνείς αγορές.

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας κράτησε το βασικό της επιτόκιο στο 2,50%, όπως ανέμεναν οι αναλυτές, με φόντο την πρόσφατη αποδυνάμωση του γουόν, που περιορίζει τα περιθώρια για χαλάρωση της πολιτικής. Ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 1,58% στις 4.797 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 0,95% στις 951,16 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 έχασε 0,44% στις 54.100 μονάδες, ενώ και ο Topix σημείωσε άνοδο 0,68% στις 3.668 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έκλεισε με -0,29% στις 26.921 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κέρδισε 0,20% στις 4.751 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε 0,47% κλείνοντας την ημέρα στις 8.861 μονάδες.