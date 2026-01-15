Στρατηγική συνεργασία Schneider Electric-CERO Generation για το φωτοβολταϊκό πάρκο «Delfini»

H Schneider Electric προμήθευσε και εγκατέστησε εξοπλισμό Μέσης Τάσης με ηλεκτρονόμους προστασίας της σειράς Easergy P5, καθώς και Σύστημα Ψηφιακού Ελέγχου (SCADA) για τη διαχείριση της υψηλής τάσης.

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συμμετείχε στην υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου «Delfini» στη Δράμα, ισχύος 100 MW, που αναπτύχθηκε από την CERO Generation και τέθηκε πρόσφατα σε εμπορική λειτουργία. Το έργο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του ενεργειακού μείγματος της χώρας με καθαρή, βιώσιμη ενέργεια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Schneider Electric προμήθευσε και εγκατέστησε εξοπλισμό Μέσης Τάσης με ηλεκτρονόμους προστασίας της σειράς Easergy P5, καθώς και Σύστημα Ψηφιακού Ελέγχου (SCADA) για τη διαχείριση της υψηλής τάσης. Οι λύσεις αυτές διασφαλίζουν τον αξιόπιστο έλεγχο και την απρόσκοπτη λειτουργία του πάρκου, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρικών υποδομών.

Ολοκληρωμένο σύστημα SCADA με λογισμικό EcoStruxure™ Power Automation System

Για το Σύστημα Ψηφιακού Ελέγχου, η Schneider Electric ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη μελέτη, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, καλύπτοντας, τόσο τα σημεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΑΔΜΗΕ, όσο και εκείνα του παραγωγού, όπως πίνακες προστασίας, το σύστημα ελέγχου SCADA, πίνακες παροχής AC & DC, αλλά και UPS.

Όλες οι υπομονάδες του συστήματος είναι διασυνδεδεμένες μέσω του EcoStruxure™ Power Automation System, της καινοτόμου πλατφόρμας της Schneider Electric που επιτρέπει προηγμένο αυτοματισμό, απομακρυσμένη παρακολούθηση και ολοκληρωμένη διαχείριση της ενεργειακής εγκατάστασης. Επιπλέον, έχει συναφθεί συμβόλαιο συντήρησης του Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου, εξασφαλίζοντας συνεχή υποστήριξη και υψηλή διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.

«Για την CERO Generation, το έργο Delfini αποτελεί ορόσημο στην αποστολή μας να επιταχύνουμε την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τη Schneider Electric διασφάλισε ότι το πάρκο θα λειτουργεί με τα υψηλότερα πρότυπα αξιοπιστίας και ψηφιακού ελέγχου, αξιοποιώντας τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της εγκατάστασης. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το Delfini συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μέλλον», δήλωσε o Δημήτρης Παπαδόπουλος, Senior Project Manager.

«Η συνεργασία μας με τη CERO Generation για το έργο “Delfini” αναδεικνύει τον ρόλο της Schneider Electric ως στρατηγικού εταίρου στην ανάπτυξη υποδομών καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα. Μέσα από τις ψηφιακές μας λύσεις, στηρίζουμε έργα που συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με τη βιωσιμότητα», δήλωσε ο Θανάσης Τσακαρισιάνος, Industrial Sales Director της Schneider Electric.