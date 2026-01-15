Q&R: Άντλησε 8,83 εκατ. ευρώ - Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ

Δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Quality & Reliability. Τι αναφέρει η εισηγμένη.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Quality & Reliability με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €8.835.891,90 και την έκδοση 8.032.629 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,28 εκάστης.

Ειδικότερα, η Αύξηση καλύφθηκε από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ακολούθως:

Ποσοστό 93,14% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω των εγγραφών από ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού €8.229.930,50 που αντιστοιχεί σε 7.481.755 Νέες Μετοχές.

Ποσοστό 6,86% της Αύξησης καλύφθηκε μέσω της άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής με την καταβολή συνολικού ποσού €605.961,40 που αντιστοιχεί σε 550.874 Νέες Μετοχές. Δεδομένου ότι ο αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εγγραφής από ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής υπερέβη τον αριθμό των Νέων Μετοχών που έμειναν αδιάθετες κατόπιν ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης (ενόσω σημειώθηκε υπερκάλυψη της Αύξησης σε συνολικό ποσοστό 118%), οι ως άνω 550.874 Νέες Μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής επενδυτές κατ’ αναλογία του αριθμού Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το δικαίωμα προεγγραφής.

«Συνεπώς, δεν απέμειναν αδιάθετες Νέες Μετοχές προς διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνεπεία των ανωτέρω και της από 15.01.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του συνολικού ποσού της Αύξησης, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης ανέρχεται σε 100,00% και το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων σε €8.835.891,90» τονίζει η εισηγμένη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 2.249.136,12 ευρώ), με την έκδοση 8.032.629 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ για την ικανοποίηση ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, της διαφοράς 6.586.755,78 ευρώ μεταφερόμενης στο λογαριασμό «Ειδικό Αποθεματικό από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο.

«Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό 9.905.769,72 ευρώ διαιρούμενο σε 35.377.749 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ η κάθε μία. Οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στο ΧΑ θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση» καταλήγει.