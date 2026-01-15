Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος νέος πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα συνέπειας και συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τον ενιαίο ρόλο της ΕΛΙΜΕ ως συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των ελληνικών λιμένων.

Νέος πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) εξελέγη ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης για τη διετία 2026-2028, που πραγματοποιήθηκαν κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της.

Η εκλογική διαδικασία διεξήχθη σε κλίμα θεσμικής συνέπειας και συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τον ενιαίο ρόλο της ΕΛΙΜΕ ως συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των ελληνικών λιμένων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης, σε μία συμβολική εκδήλωση για την έναρξη της νέας χρονιάς για τον λιμενικό τομέα της χώρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο γγ Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, καθώς και πλήθος εκπροσώπων της λιμενικής βιομηχανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές που διαμορφώνονται για τα ελληνικά λιμάνια, με έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων, στη διαμόρφωση κοινών θέσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη συνέχιση των προσπαθειών για βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακό μετασχηματισμό και αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

Με το νέο Διοικητικό Συμβούλιό της, η ΕΛΙΜΕ συνεχίζει το έργο της με στόχο τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς λιμενικής πολιτικής, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης.