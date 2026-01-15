Αγορές | Χρηματιστήριο

ΧΑ: Ήπιες διακυμάνσεις για τον Γενικό Δείκτη - Συνεχίζεται το ράλι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Δημήτρης Ζάντζας
Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ήπιες πιέσεις στις τράπεζες, συνεχίζεται το ράλι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο έως και άνω του 5%.

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Πέμπτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης έγραψε στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών νέο υψηλό 16ετίας στις 2.223,89 μονάδες, και έκτοτε κινείται με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης μόλις 6 μονάδων.

Εκτός συνόρων, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street, τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εμφανίζουν μικρά πρόσημα, με τον γερμανικό DAX να υποχωρεί περί του 0,2%, τον γαλλικό CAC40 στο -0,3% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,12%,

Στο ελληνικό ταμπλό ο τίτλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχωρίζει εκ νέου, συνεχίζοντας το ράλι μετά το χθεσινό +8%, και ενισχύεται σήμερα έως και άνω του 5% και πάνω από τα 29 ευρώ.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου οι κινήσεις των επενδυτών εμφανίζονται επιλεκτικές, με αξιόλογα κέρδη άνω του 1% διαπραγματεύονται και οι Optima και Metlen.

Έντονα ανοδικά συνεχίζει από χτες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η μετοχή της Dimand, και ακολουθούν οι ΚΡΙ-ΚΡΙ (+1,95%) και Fourlis (+1,30%).

Μικτή εικόνα στο τραπεζικό ταμπλό, μετά τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, όπου πέραν της Optima, ανοδικά κινείται και ο τίτλος της Eurobank. Στον αντίποδα, ο τίτλος της Credia πιέζεται έως τα 1,56 ευρώ, η ΕΤΕ κινείται στο -0,61% στα 14,55 ευρώ, και οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς διαπραγματεύονται με μικρές απώλειες 0,20% και 0,08% αντίστοιχα.

Λίγο μετά τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.221,81 μονάδες με μικρή άνοδο 0,11%.

Αρνητικό πρόσημο για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 0,12% στις 2.555,82 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 43 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, 52 υποχωρούν και 58 διατηρούνται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 36,25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €2,36 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Χρηματιστήριο Αθηνών
