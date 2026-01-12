Ιράν: Στο ΥΠΕΞ διπλωμάτες από Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Γαλλία - Τι ζητούν από Τεχεράνη

Η Τεχεράνη ζήτησε από τους διπλωμάτες να διαβιβάσουν αυτές τις εικόνες στους ΥΠΕΞ των χωρών τους. Αξίωσε μάλιστα την ανάκληση δηλώσεων υποστήριξης στους διαδηλωτές, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παρέμβαση σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας». Ο Iταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι υποστηρίζει «τις δημοκρατικές προσδοκίες του ιρανικού λαού».

Οι πρεσβευτές ή επιτετραμμένοι της Γερμανίας της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας στην Τεχεράνη κλήθηκαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου οι ιρανικές αρχές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την υποστήριξη που εξέφρασαν οι κυβερνήσεις των χωρών τους προς τους διαδηλωτές στο Ιράν. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «κλήθηκαν Ευρωπαίοι πρεσβευτές».

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνονται οι διπλωμάτες να οδηγούνται μπροστά σε γιγαντοοθόνη, όπου Iρανοί αξιωματούχοι τους έδειξαν εικόνες με βίαιες ενέργειες διαδηλωτών. «Τέτοιες ενέργειες υπερβαίνουν το πλαίσιο των ειρηνικών διαδηλώσεων και συνιστούν οργανωμένο σαμποτάζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Κάλεσε επίσης τις ιρανικές αρχές «να εγγυηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των διαδηλωτών» και «να εγκαταλείψουν την επονείδιστη χρήση της θανατικής ποινής ως κατασταλτικού μέτρου». Η Γαλλία «κατανοεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού» και καλεί τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους, ανέφεραν την Παρασκευή γαλλικές διπλωματικές πηγές.

Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ιβέτ Κούπερ τόνισε στον Iρανό ΥΠΕΞ ότι η κυβέρνησή του πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας κατά διαδηλωτών. «Η δολοφονία και η βάναυση καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών στο Ιράν προκαλούν αποτροπιασμό», αναφέρει η Κούπερ. «Μίλησα με τον κ. Αραγτσί και του είπα ευθέως: η ιρανική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας, να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, και να διαφυλάξει την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών» πρόσθεσε.