Πολιτική | Διεθνή

Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία
Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν την θέλει» δήλωσε ο Μερτς.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει το τίμημα του πολέμου στην Ουκρανία και να αναγκάσει την Ρωσία να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Η κατάπαυση του πυρός δεν είναι ακόμη στην ημερήσια διάταξη, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν την θέλει» δήλωσε ο Μερτς μετά τις συνομιλίες στο συνέδριο του συντηρητικού αδελφού κόμματος της Βαυαρίας.

«Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το τίμημα αυτού του πολέμου - η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα να τον συνεχίσει», είπε ο Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
Γερμανία
Πόλεμος
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider