Μητσοτάκης προς αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, όχι στο παράλογο

Με την ψήφιση του Προϋπολογισμού για το 2026 και μια σειρά από εμβληματικές παρεμβάσεις στην οικονομία, την ασφάλεια και την καθημερινότητα, κλείνει η τελευταία εβδομάδα του έτους, αναφέρει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του μέσω του Facebook.

«Η κυβέρνηση θέτει ως κεντρική προτεραιότητα την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με τη μείωση των φορολογικών βαρών κατά 2,9 δισ. ευρώ και την ήδη δρομολογημένη προπληρωμή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου», όπως αναφέρει.

Ειδικά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι η κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι 16 από τα 27 αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί και καλώντας για τερματισμό των μπλόκων που πλήττουν την οικονομία.

Προσθέτει δε ότι «η επιμονή σε μια στείρα άρνηση διαλόγου δεν ωφελεί κανέναν και είναι δείγμα μιας μη εποικοδομητικής στάσης. Οι δε οικονομικές επιπτώσεις από τα μπλόκα στην υπόλοιπη κοινωνία είναι ήδη εμφανείς. Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται πάντα με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο.

Και αν αρνούνται οι αγρότες των μπλόκων να ακούσουν την κυβέρνηση, ας ακούσουν τους ξενοδόχους, τους εστιάτορες, τα επιμελητήρια της περιοχής τους. Τους φίλους και τους συγγενείς τους που θέλουν να ταξιδέψουν και να τους επισκεπτούν για τις γιορτές.

Αλλά ας σκεφτούν και την πατρίδα μας, το διεθνές της εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζουν δυσμενώς οι κινητοποιήσεις τους και σίγουρα χωρίς καμία θετική επίπτωση για τα αιτήματά τους».

