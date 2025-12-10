Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πληρωμές των αγροτών υπό την προεδρία Μητσοτάκη

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές στους αγρότες πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές στους αγρότες πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα στις εθνικές οδούς συνεχίζοντας και εντείνοντας τις κινητοποιήσεις με αποκλεισμό του αεροδρομίου του Ηρακλείου και του λιμανιού του Βόλου.