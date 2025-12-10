Πολιτική | Ελλάδα

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πληρωμές των αγροτών υπό την προεδρία Μητσοτάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πληρωμές των αγροτών υπό την προεδρία Μητσοτάκη
Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές στους αγρότες πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Σύσκεψη κορυφής για τις πληρωμές στους αγρότες πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα στις εθνικές οδούς συνεχίζοντας και εντείνοντας τις κινητοποιήσεις με αποκλεισμό του αεροδρομίου του Ηρακλείου και του λιμανιού του Βόλου.


Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα παίγνια των funds με τη μετοχή της Metlen - Το microloan της Snappi - Οι νέες επεκτάσεις Μετρό

ΟΟΣΑ: Στα ύψη οι έμμεσοι φόροι στην Ελλάδα, αγγίζουν το 41% των συνολικών φορολογικών εσόδων

Στο 2,4% «κλείδωσε» η αύξηση των συντάξεων το 2026 - Τι ποσό δικαιούνται όσοι έχουν προσωπική διαφορά

tags:
Αγρότες
Κυβέρνηση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider