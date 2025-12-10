Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντός του Δεκεμβρίου πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ

«Και σήμερα έγινε πληρωμή και τις προηγούμενες μέρες. Συνολικά 205 εκατ. έχουν καταβληθεί σε 145.000 περίπου αγρότες σε όλη τη χώρα» δήλωσε.

Τη βεβαιότητα ότι εντός του Δεκεμβρίου θα γίνουν πληρωμές ύψους 1 δισ. ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους εξέφρασε στην ΕΡΤ o γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, επαναλαμβάνοντας ότι οι καταβολές χρημάτων στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα συνεχίζονται κανονικά.

«Και σήμερα έγινε πληρωμή και τις προηγούμενες μέρες. Συνολικά 205 εκατ. έχουν καταβληθεί σε 145.000 περίπου αγρότες σε όλη τη χώρα» δήλωσε τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι καταβολές των χρημάτων πραγματοποιούνται μετά από τους αναγκαίους ελέγχους.

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε και στα 44.000 ΑΦΜ που τελούν υπό έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπήκαν στην άκρη για περαιτέρω έλεγχο. «Αυτοί οι έλεγχοι θα ολοκληρωθούν. Η διαδικασία των ενστάσεων θα προχωρήσει. Κανένας έντιμος αγρότης και κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί από το νέο σύστημα», πρόσθεσε. «Θα βγουν κερδισμένοι, διότι όλοι οι πόροι που θα πήγαιναν σε μη δικαιούχους και στους επιτήδειους που έχουμε δει στο παρελθόν, που εκμεταλλεύτηκαν τις τρύπες του συστήματος. Αυτά τα χρήματα θα παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα και θα γίνει αναδιανομή στους έντιμους αγρότες», πρόσθεσε.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην επικείμενη εξόφληση της βασικής ενίσχυσης. «Έχουμε έναν προγραμματισμό που έχει ως στόχο έως τέλος Δεκεμβρίου να εκταμιευθούν πάνω από 1 δισ. ευρώ που συνολικά θα φέρουν τη φετινή ενίσχυση στον πρωτογενή τομέα στα 3,7 δισεκατομμύρια. Είναι πολλά τα προγράμματα, πολλές οι εκκρεμότητες, αλλά είναι και πολλοί οι έλεγχοι που απαιτούνται», συμπλήρωσε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Σήμερα επίσης καταβλήθηκαν για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία του 2024 23,63 εκατ. ευρώ σε 15.162 δικαιούχους, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες πληρωμών δόθηκαν 5,15 εκατ. ευρώ σε 147 δικαιούχους.

Όσον αφορά ένα από τα αιτήματα των αγροτών που είναι το φθηνότερο ρεύμα ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι αυτή η κυβέρνηση θεσμοθέτησε το μειωμένο ρεύμα και κοιτάει πρς την επέκταση του προγράμματος.

Καταλήγοντας τόνισε ότι «μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια της χώρας και μέσα στις δυνατότητες της κυβέρνησης, είμαστε διατεθειμένοι -μέσα από το διάλογο- να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα».