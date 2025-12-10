Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με ΥΠΕΞ Αλγερίας: Αμοιβαία βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας - Αλγερίας.

Με τον υπουργό Επικρατείας, υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας - Αλγερίας. Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Σαχέλ.

