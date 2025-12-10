Nintendo: Απώλειες 14 δισ. δολαρίων λόγω «εκτόξευσης» των τιμών στα τσιπ μνήμης

Η μετοχή της άγγιξε το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο. Οι αυξανόμενες τιμές στα τσιπ μνήμης απειλούν το νέο Switch 2.

Πτώση έως και 4,7% σημείωσε η μετοχή της Nintendo την Τετάρτη, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι η απότομη άνοδος του κόστους εξαρτημάτων, και κυρίως των τσιπ μνήμης (memory chips), αναμένεται να πλήξει τα κέρδη της εταιρείας.

Σημειώνεται παράλληλα ότι η μετοχή της Nintendo έχει υποχωρήσει σε επτά από τις οκτώ συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου, χάνοντας περίπου 14 δισ. δολάρια σε αξία, καθώς η αρχική «φρενίτιδα» με το Switch 2 εξασθενεί, εν μέσω μιας συνεχόμενης κρίσης στην αγορά μνημών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η δημοφιλής εταιρεία παιχνιδιών με έδρα το Κιότο, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις αυξανόμενες τιμές στα τσιπ μνήμης, γεγονός που απειλεί το νέο Switch 2, περιορίζοντας τη ζήτηση, καθώς ανοδικά κινούνται και οι τιμές των συνοδευτικών αξεσουάρ.

Η τιμή των μονάδων RAM 12GB που χρησιμοποιεί η κονσόλα έχει ενισχυθεί 41% αυτό το τρίμηνο, ενώ και το NAND storage έχει αυξηθεί σχεδόν 8%, επιβαρύνοντας επιπλέον το κόστος για τις κάρτες επέκτασης αποθήκευσης, σύμφωνα με την TrendForce.

Κατασκευαστές υπολογιστών όπως η Dell και η HP έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν αυξήσεις τιμών το επόμενο έτος, καθώς το κόστος των εξαρτημάτων αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό.

Μια ακόμη ανησυχία για τη Nintendo προέρχεται από την πρόωρη έκπτωση της νέας της κονσόλας. Το Switch 2 ξεκίνησε να πουλάει ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη κονσόλα παιχνιδιών στην ιστορία. Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί να διατηρήσει αυτή τη δημοτικότητα, ειδικά με «παίκτες» πέρα ​​από την πιστή βάση θαυμαστών της.