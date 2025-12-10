Πολιτική | Ελλάδα

Κικίλιας: Τους επόμενους μήνες θα υπογραφούν συμφωνίες με τις ΗΠΑ στον τομέα της Ναυτιλίας

Στις επενδυτικές κινήσεις που γίνονται στη χώρα αλλά και για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στις επενδυτικές κινήσεις που γίνονται στη χώρα αλλά και για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών μίλησε ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε χθες με την αμερικανίδα πρέσβη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Πετυχαίνουμε, μετά από πολλά χρόνια, να έρθουν πραγματικές αμερικανικές επενδύσεις στη χώρα. Όταν μιλάμε για επενδύσεις στη ναυτιλία και στις λιμενικές υποδομές, τότε μιλάμε για νέες θέσεις εργασίας, για μια επανεκκίνηση σε μια ολόκληρη περιοχή των επαγγελμάτων γύρω από τη θάλασσα. Συζητάμε για το πως θα έρθουν καινούργιες θέσεις εργασίας, καλύτερα πληρωμένες, πώς η νέα γενιά θα μείνει στη χώρα. Όλο αυτό είναι μια ανάπτυξη».

Οι συμφωνίες που θα ακολουθήσουν, συμβαδίζουν με τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και προσφέρουν μία ενεργειακή ασφάλεια, κάτι που είναι σημαντικό, σε μία γειτονιά «δύσκολη», όπως αποκάλεσε ο Υπουργός.

«Είμαστε η πρώτη δύναμη παγκοσμίως στην πρωτοπόρο ναυτιλία. Αυτό κάποιοι το ξέχασαν, αλλά εγώ θεωρώ πως είναι στρατηγικά η μεγαλύτερη δύναμη ενός Υπουργού και μιας χώρας, στη διαπραγμάτευση για να βελτιωθούν οι ζωές των ανθρώπων».

Για το νομοσχέδιο, σχετικά με τη ναυτική εκπαίδευση, σημείωσε: «Πράγματι θα φέρουμε νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, επαγγελματίες, εργαζομένους, πλοιοκτήτες και καθηγητές. Βλέπουμε ότι οι "γίγαντες" της οικονομίας του πλανήτη, επενδύουν στη θάλασσα. Όποιος ελέγχει τα λιμάνια και το εμπόριο της θάλασσας, κυριαρχεί στον πλανήτη. Σε αυτή τη θέση είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι».

