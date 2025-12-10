Οικονομία | Ελλάδα

Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Οκτώβριο

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου είχε σημειώσει αύξηση 0,4%.

Αύξηση της τάξης του 0,6% κατέγραψε τον Οκτώβριο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου είχε σημειώσει αύξηση 0,4%.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,2% τον μήνα Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Οκτωβρίου 2024. Μείωση 3,9% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Οκτωβρίου του έτους 2024 προς τον Οκτώβριο 2023.

