Δημοσκόπηση Pulse: Στις 13 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα - Σαμαρά

Η ακρίβεια παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της κοινωνίας. Τι απαντούν οι πολίτες για την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σε 13 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, με την ακρίβεια να παραμένει το βασικότερο πρόβλημα της κοινωνίας. Παράλληλα, οι πολίτες απαντούν σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Πιο αναλυτικά, με βάση την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζανε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος με επικεφαλής τον Αλ. Τσίπρα, το 11% απαντά θετικά, το 9% με ενδιαφέρον, το 12% ουδέτερα, το 26% αδιάφορα, το 34% αρνητικά και το 8% ΔΓ/ΔΑ. Για τον Αντώνη Σαμαρά, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 5% θετικά, 7% με ενδιαφέρον, 16% ουδέτερα, 32% αδιάφορα, 33% αρνητικά κα 7% ΔΓ/ΔΑ.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν για τη σχετική τροπολογία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία πλέον θα απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το 46% των ερωτηθέντων δήλωσαν είτε «Σίγουρα συμφωνώ» ή «Μάλλον συμφωνώ», ενώ το 44% δήλωσε «Σίγουρα διαφωνώ» και «Μάλλον διαφωνώ».