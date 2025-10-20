Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ και τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους με στόχο να βρεθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην επικείμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ των ομολόγων του από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση για κάτι τέτοιο.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιστρέφει από επίσκεψη στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

«Εάν προσκληθώ στη Βουδαπέστη, εάν πρόκειται για πρόσκληση με τη μορφή μιας τριμερούς συνάντησης, ή όπως την ονομάζουμε διαμεσολαβητική διπλωματία, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πούτιν και όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά εμένα, τότε, υπό τη μία ή την άλλη μορφή, θα συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Εκτίμησε ωστόσο ότι η Βουδαπέστη δεν είναι «το καλύτερο σημείο για αυτή τη συνάντηση».

Στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, διατήρησε συμφιλιωτική στάση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν παρά την εισβολή στην Ουκρανία και αντίθετα έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι όροι της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη παραμένουν αμετάβλητοι, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρο το Ντονμπάς, μια βιομηχανική περιοχή στην ανατολική Ουκρανία την οποία θέλει να προσαρτήσει η Μόσχα.

Διευκρίνισε ότι εξήγησε στους Αμερικανούς συνομιλητές τους κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ότι «η θέση της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει», το οποίο σημαίνει ότι απορρίπτει τους όρους της Ρωσίας. «Δεν θα δώσουμε τη νίκη στους Ρώσους», δήλωσε.

Ο Ζελένσκι άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η χώρα του έχει ανάγκη από 25 αμερικανικά αντιαεροπορικά συστήματα Patriot επιπλέον, ένα σύγχρονο και ακριβό όπλο, για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πλήγματα. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «είχε συνομιλίες με εταιρίες του αμυντικού κλάδου» για να «ετοιμαστεί συμβόλαιο για 25 συστήματα Patriot». «Είναι 25 συστήματα που έχουμε ανάγκη», τόνισε ο ίδιος.

