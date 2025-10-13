Γάζα: Ποιοι θα παραστούν στη Σύνοδο στο Σαρμ ελ-Σέιχ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι θα συμπροεδρεύσουν τη Δευτέρα σε σύνοδο κορυφής περισσότερων από 20 ηγετών στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι θα συμπροεδρεύσουν τη Δευτέρα σε σύνοδο κορυφής περισσότερων από 20 ηγετών στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από την επίσκεψη του Τραμπ στο Ισραήλ, όπου προγραμμάτισε να μιλήσει στην Κνεσέτ και να συναντήσει οικογένειες ομήρων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, στόχος της συνόδου είναι «ο τερματισμός του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, η ενίσχυση των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και η έναρξη μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας».

Στη συνάντηση θα παραστούν ηγέτες που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία και την απελευθέρωση ομήρων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η πορεία της συμφωνίας και η αντιστοίχισή της με το 20-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο

Ντόναλντ Τραμπ (ΗΠΑ)

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιδιώξει την προώθηση του ειρηνευτικού του σχεδίου, με βασικά ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά, όπως η μελλοντική διοίκηση της Γάζας και η τύχη της Χαμάς. Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι (Αίγυπτος)

Η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης. Σύμφωνα με πηγές, η πρόσκληση προς τον Τραμπ να επισκεφθεί την περιοχή αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκεχειρίας.

Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι (Κατάρ)

Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ήταν μεταξύ των Αράβων ηγετών που επιδίωξαν να συνδέσουν τον Τραμπ με τη διαδικασία ειρήνης, θεωρώντας ότι αυτό θα ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχίας της.

Μαχμούντ Αμπάς (Παλαιστινιακή Αρχή)

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει πιθανό ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα, υπό την προϋπόθεση μεταρρυθμίσεων, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο.

Άλλοι ηγέτες που θα συμμετάσχουν

Εμανουέλ Μακρόν (Γαλλία)

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τουρκία)

Κιρ Στάρμερ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Πέδρο Σάντσεθ (Ισπανία)

Τζόρτζια Μελόνι (Ιταλία)

Αντόνιο Κόστα (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο)

Αντόνιο Γκουτέρες (ΟΗΕ)

Άχμεντ Αμπούλ Γκάιτ (Αραβικός Σύνδεσμος)

Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ (Ιορδανία)

Αχμάντ Αλ Αμπντουλάχ Αλ Σαμπάχ (Κουβέιτ)

Βασιλιάς Χαμάντ μπιν Ίσα Αλ Χαλίφα (Μπαχρέιν)

Πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάνο (Ινδονησία)

Ιλχάμ Αλίεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Φρίντριχ Μερτς (Γερμανία)

Κυριάκος Μητσοτάκης (Ελλάδα)

Νικόλ Πασινιάν (Αρμενία)

Βίκτορ Όρμπαν (Ουγγαρία)

Σεχμπάζ Σαρίφ (Πακιστάν)

Μαρκ Κάρνεϊ (Καναδάς)

Γιόνας Γκαρ Στόρε (Νορβηγία)

Μοχάμεντ Σια αλ-Σουντανί (Ιράκ)

Απόντες από τη σύνοδο

Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν θα στείλει εκπρόσωπο στη σύνοδο, σύμφωνα με εκπρόσωπο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Χαμάς

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση δεν θα συμμετάσχει, επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω Κατάρ και Αιγύπτου.

Ιράν

Αν και η Αίγυπτος είχε απευθύνει πρόσκληση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ούτε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ούτε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα παραστούν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί ανέφερε ότι «ούτε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ούτε εγώ μπορούμε να συναντηθούμε με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό και συνεχίζουν να τον απειλούν και να τον τιμωρούν», αναφερόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγους μήνες μετά τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, στις οποίες είχαν συμμετάσχει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων τον Ιούνιο.

Φώτο: Getty Images