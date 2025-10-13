Η Χαμάς ζητά από Τραμπ και διαμεσολαβητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ δεν θα ξεκινήσει και πάλι τον πόλεμο

Παράλληλα, το υπουργείο υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 67.869 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς ζήτησε σήμερα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους μεσολαβητές να φροντίσουν ώστε το Ισραήλ να μην ξεκινήσει και πάλι τον πόλεμο.

«Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ξεκάθαρα το τέλος του πολέμου που διεξήγαγε το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Χάζεμ Κάσεμ εκπρόσωπος της Χαμάς στο AFP.

«Ζητάμε από όλους τους μεσολαβητές και τους διεθνείς παράγοντες να συνεχίσουν να ελέγχουν τη συμπεριφορά του κατακτητή (σ.σ. του Ισραήλ) ώστε να φροντίσουν ότι δεν θα επαναλάβει την επιθετικότητά του εναντίον του λαού μας στη Γάζα», πρόσθεσε.

Χαμάς: 67.869 νεκροί από την αρχή του πολέμου

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι 67.869 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

«Ο συνολικός απολογισμός της ισραηλινής επίθεσης από τις 7 Οκτωβρίου 2023 ανέρχεται πλέον σε 67.869 μάρτυρες», επεσήμανε το υπουργείο, το οποίο συνεχίζει την καταμέτρηση των νεκρών στη Γάζα.

