«Εξαιρετική και ειλικρινής η συζήτηση» για την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ

Τι υπογράμμισε ο Νάυαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ είχαν μια «εξαιρετική, ειλικρινή συζήτηση» κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με θέμα τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών γύρω από την σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής της συμμαχίας.

«Προς την Ουκρανία, επιβεβαιώσαμε την υποστήριξη μας. Προτεραιότητα μας εξακολουθεί να είναι μια δίκαιη, αξιόπιστη και σταθερή ειρήνη» υπογράμμισε ο Νάυαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε. Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εντατικής διπλωματικής κινητοποίησης που ακολουθεί την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν χτες τις 3 βασικές προτεραιότητες για το Ουκρανικό με έμφαση στις εγγυήσεις ασφαλείας σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του να δηλώνει έτοιμος για την παροχή αεροπορικής στρατιωτικής υποστήριξης στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας με την Μόσχα, αποκλείοντας πάντως το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος, «πετώντας το μπαλάκι» στις Βρυξέλλες.

«Είναι έτοιμοι να στείλουν δυνάμεις επί τόπου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News αναφερόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας τους οποίους είχε υποδεχθεί την προηγουμένη στο Οβάλ Γραφείο. Η Ρωσία προειδοποίησε ότι τυχόν ειρηνευτική διευθέτηση θα πρέπει να εγγυάται την «ασφάλειά» της και την ασφάλεια των ρωσόφωνων της Ουκρανίας, ένα από τα προσχήματα που χρησιμοποίησε το Κρεμλίνο για να εισβάλει τον Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τρεις ημέρες μετά την συνάντηση της Αλάσκας. Όλοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο και δήλωσαν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποδεχθεί επί της αρχής μία συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Πούτιν πρότεινε σε τηλεφώνημα με τον Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο στην Μόσχα, σύμφωνα με τρεις πηγές, αλλά ο Ζελένσκι το αρνήθηκε. Χθες, ο συνασπισμός των προθύμων, στον οποίο συμμετέχουν περί τις 30 χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, συνεδρίασε υπό τη αιγίδα του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Ουάσινγκτον.

Ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες σχεδιασμού θα έλθουν σε επαφή τις προσεχείς ημέρες για να προετοιμάσουν την ανάπτυξη δύναμης διασφάλισης αν τερματισθούν οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του επικεφαλής της Ντάουνιμγκ Στριτ, διότι το Κίεβο φοβάται ότι, ακόμη και μετά την επίτευξη συμφωνίας, η Μόσχα θα ξαναεπιχειρήσει εισβολή.

Το ίδιο φαίνεται ότι σκέφτεται και το Παρίσι που βλέπει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «αρπακτικό, ένα τέρας στις πόρτες μας» που «χρειάζεται να συνεχίσει να τρώει» για την «επιβίωσή του» ενώ η Μόσχα είναι «διαρκώς μία αποσταθεροποιητική δύναμη». «Από το 2007-2008 και την εισβολή στην Γεωργία, ο Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του», δήλωσε ο Μακρόν που πιστεύει ότι «η Ρωσία είναι εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».