Ζελένσκι: Θέλουμε ειρήνη - Eίμαστε έτοιμοι για άμεσες συνομιλίες υπό την ισχυρή ηγεσία του Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεργαστεί υπό την «ισχυρή ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής ειρήνη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήταν «λυπηρή» και ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου για μια διαρκή ειρήνη, προσθέτοντας ότι ήρθε η «ώρα να διορθώσουμε τα πράγματα».

«Η συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή, δεν πήγε όπως έπρεπε. Είναι λυπηρό που συνέβη με αυτόν τον τρόπο. Είναι καιρός να διορθώσουμε τα πράγματα. Θα θέλαμε η μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία να είναι εποικοδομητική», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στο Χ.

Όπως τόνισε, το Κίεβο είναι έτοιμο να κινηθεί γρήγορα προς τον τερματισμό του πολέμου, με πρώτα βήματα την ανταλλαγή αιχμαλώτων, την κατάπαυση πυρός στον αέρα – που θα περιλαμβάνει απαγόρευση πυραύλων, drones μεγάλης εμβέλειας και βομβαρδισμών σε ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές – καθώς και την άμεση εκεχειρία στη θάλασσα, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ανταπόκριση από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμησή του για τη βοήθεια των ΗΠΑ στην υπεράσπιση της ουκρανικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας τον ρόλο του Τραμπ στην αποστολή αντιαρματικών πυραύλων Javelin, που σηματοδότησε, όπως είπε, μια κρίσιμη καμπή για την άμυνα της χώρας του.

«Η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργασθούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για να πετύχουμε μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια» δήλωσε.

Στις δηλώσεις του ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στην αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, την τελευταία κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ που έχει ανατρέψει την πολιτική των ΗΠΑ σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει υιοθετήσει μια πιο διαλλακτική στάση απέναντι στη Μόσχα.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι το Κίεβο ενδιαφέρεται για μελλοντική συνεργασία και επικοινωνία με τις ΗΠΑ. «Εκτιμούμε πραγματικά όλα όσα έχει κάνει η Αμερική για να βοηθήσει την Ουκρανία να διατηρήσει την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της», δήλωσε κα κατέληξε: «Κανείς μας δεν θέλει έναν πόλεμο χωρίς τέλος. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς».

