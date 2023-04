Φώναζαν χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ» ενώ κάλεσαν τον Γάλλο πρόεδρο να παραιτηθεί

Tεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Γαλλία για την μεταρρύθμιση του Εμανουέλ Μακρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την αύξηση των ορίων από τα 62 στα 64 έτη.

Σήμερα, εξοργισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο Euronext, στα γραφεία ενός διαχειριστή χρηματιστηρίου την Πέμπτη στο Παρίσι με σημαίες, αναμμένους πυρσούς, φωτοβολίδες και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Περίπου 200 και 300 διαδηλωτές, φώναζαν χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ, ακόμη και αν ο Μακρόν δεν το θέλει, είμαστε εδώ» ενώ κάλεσαν τον Γάλλο πρόεδρο να παραιτηθεί. Εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου ανέφερε ότι η διαμαρτυρία δεν είχε αντίκτυπο στις δραστηριότητές του και δεν προκλήθηκε κανένα πρόβλημα στις συναλλαγές.

