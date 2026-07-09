Ασπρόπυργος: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Τελευταία ενημέρωση: 09:08

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε χώρο επιχείρησης στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:00 σε χώρο επιχείρησης, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για κατάστημα με σούστες.

Παράλληλα, ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους εάν βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.