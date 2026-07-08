Χρυσός: Πτώση 2% με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή - Στο -4% το ασήμι

Απώλειες της τάξης του 2,5% σημειώνουν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είχε «τελειώσει».

Τελευταία ενημέρωση: 16:34

Απώλειες κοντά στα επίπεδα του 2% σημειώνουν οι τιμές του χρυσού την Τετάρτη, μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν είχε «τελειώσει», χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Τεχεράνη, γεγονός που εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου και φούντωσε εκ νέου τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί 1,8% στα 4.073,95 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου διολισθαίνουν 1,7% στα 4.086,94 δολάρια/ουγγιά.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το μνημόνιο που υπογράφηκε με το Ιράν για τον τερματισμό της τετράμηνης σύγκρουσής τους τον Ιούνιο είχε «τελειώσει», προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να συνεργαστεί με την Τεχεράνη. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται 5% μετά τη νέα, ιδιαίτερη επιθετική ρητορική που υιοθέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου φρόντισε να στρέψει τα βέλη του εναντίον και της Ισπανίας.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και την ανάκληση άδειας που επέτρεπε στη χώρα να πουλάει πετρέλαιο.

Μέσα σε αυτή την δύσκολη αυτή ημέρα, οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της Fed αργότερα σήμερα, για να λάβουν πιο αισιόδοξα μηνύματα, ειδικά όσο αφορά τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Οι αγορές αναμένουν πλέον σήμερα μια πιθανότητα 66% για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 62% την Τρίτη, σύμφωνα με το εργαλείο CME της FedWatch.

Εν τω μεταξύ, η κεντρική τράπεζα της Κίνας ανακοίνωσε την Τρίτη τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση των αποθεμάτων χρυσού σε περισσότερα από δυόμισι χρόνια τον Ιούνιο.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, η τιμή spot του ασημιού υποχωρεί σχεδόν 4% στα 58,926 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα χάνει πάνω από 4% στα 1.593,88 δολάρια ενώ το παλλάδιο διολισθαίνει σχεδόν 4,4% στα 1.224,00 δολάρια.