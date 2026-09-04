Η αμερικανική αγορά εργασίας πρόσθεσε 162.000 θέσεις τον Αύγουστο - Στο 4,1% η ανεργία

Τα στοιχεία συνάδουν με τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή.

Περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι αναμενόταν δημιούργησε τον Αύγουστο η αγορά εργασίας των ΗΠΑ αντισταθμίζοντας την καλοκαιρινή «βουτιά» στις προσλήψεις, ενώ το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό.

Ειδικότερα, οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 162.000 τον Αύγουστο όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν άνοδο κατά 53.000.

Παράλληλα, η ανεργία διατηρήθηκε στο 4,1%.

Στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, ο αριθμός των εργαζομένων στην μεταποίηση σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2023, ενώ οι κατασκευαστικές εταιρείες πρόσθεσαν τις περισσότερες θέσεις από τον Ιανουάριο. Ο τομέας της εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση πρόσθεσε περίπου 42.000 θέσεις εργασίας, μετά τις δραστικές περικοπές του Ιουλίου. Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει συνήθως διακυμάνσεις το καλοκαίρι, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί διαγράφονται από τους μισθοδοτικούς καταλόγους πριν επιστρέψουν ξανά με την έναρξη του σχολικού έτους.

Τα στοιχεία συνάδουν με τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή, καθώς πλέον η προσοχή τους στρέφεται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα που θα αποτελέσουν τον τον τελικό καθοριστικό παράγοντα εν όψει της απόφασης για τα επιτόκια.