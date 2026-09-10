Ισχυρό β' τρίμηνο για Macy's και αναβάθμιση guidance - Καθαρά κέρδη 169 εκατ. δολαρίων

Ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της κατά το δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε η Macy's και αναβάθμισε το guidance καθώς συνεχίζει την ανάκαμψή της.

Ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της κατά το δεύτερο τρίμηνο κατέγραψε η Macy's και αναβάθμισε το guidance καθώς συνεχίζει την ανάκαμψή της. Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 169 εκατ. δολαρίων, ή 62 σεντς ανά μετοχή, σε σύγκριση με 87 εκατ. δολάρια, ή 31 σεντς ανά μετοχή, το 2025.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε περίπου 4,87 δισ. δολάρια, ελαφρώς αυξημένες από 4,81 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος, ενώ παρατήρησε ισχυρή καταναλωτική συμπεριφορά παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι συνολικές συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% για το τρίμηνο, με την ανάπτυξη να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα καταστήματα που έχει ανανεώσει ως αιχμή του δόρατος για το comeback της, με τη μετοχή της ωστόσο να υποχωρεί 1,5% προσυνεδριακά.

Η Bloomingdale’s σημείωσε αύξηση 11,3% στις συγκρίσιμες πωλήσεις, ενώ η μάρκα καλλυντικών Bluemercury πρόσθεσε 6,2%. «Δημιουργούμε, νομίζω, απόδοση πέρα ​​από το ένα μόνο τρίμηνο», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος, Τόνι Σπρινγκ στο CNBC.

Η εταιρεία αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους με καθαρές πωλήσεις θα κυμανθούν μεταξύ 21,68 δισ. δολαρίων και 21,83 δισ. δολαρίων, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη μεταξύ 21,5 δισ. δολαρίων και 21,75 δισ. δολαρίων.

Αναθεώρησε επί τα βελτίω επίσης το εύρος των συγκρίσιμων προβλέψεων πωλήσεων από αύξηση μεταξύ 0,5% και 1,2% σε αύξηση 1% έως 1,5%.

Η Macy's ανέβασε τον πήχη για το guidance των EPS για όλο το έτος σε εύρος 2,15 έως 2,35 δολαρίων, από 2 έως 2,20 δολάρια, με αύξηση περίπου 5 σεντς ανά μετοχή από τις επιστροφές λόγω δασμών (έχει λάβει συνολικά 116 εκατ. δολάρια και θα επενδύσει περίπου 96 εκατ. δολάρια - στην αναβάθμιση της εμπειρίας πελατών και στο σχέδιο ανάκαμψης).