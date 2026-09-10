Μπρατάκος: «Στρατηγική επιλογή η ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας - Ινδίας»

Τις σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας ανέδειξε η συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, κ. Ravi Shankar.

Τις σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας ανέδειξε η συνάντηση του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, με τον Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, κ. Ravi Shankar.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς την ινδική αγορά, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών σε τομείς με ιδιαίτερη δυναμική.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στους κλάδους της ναυτιλίας, των τροφίμων και αγροδιατροφικών προϊόντων, της φαρμακοβιομηχανίας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών, αλλά και στη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε κλαδικές εκθέσεις και επιχειρηματικές διοργανώσεις στην Ινδία. Συζητήθηκαν, επίσης, τρόποι καλύτερης διασύνδεσης των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών και συστηματικότερης ανταλλαγής πληροφόρησης για επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες.ε

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε ανθρώπινο δυναμικό από την Ινδία, τόσο σε τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και οι κατασκευές όσο και σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, μεταξύ άλλων στους κλάδους της πληροφορικής και της φαρμακοβιομηχανίας. Από την πλευρά του ΕΒΕΑ επισημάνθηκε η ανάγκη οι σχετικές διαδικασίες να γίνουν ταχύτερες και περισσότερο αποτελεσματικές, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ο Πρέσβης της Ινδίας αναφέρθηκε στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων εισόδου, καθώς και στην ενίσχυση της στελέχωσης των αρμόδιων ελληνικών προξενικών υπηρεσιών στην Ινδία. Παράλληλα, επισήμανε το σημαντικό ενδιαφέρον Ινδών εργαζομένων για απασχόληση στην Ελλάδα και τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης της σχετικής συνεργασίας.

Εκτενής συζήτηση έγινε και για τον τουρισμό, με κοινή διαπίστωση ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και ιδιαίτερη ελκυστικότητα στην ινδική αγορά, ενώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των αφίξεων. Επισημάνθηκε μάλιστα ότι η ινδική αγορά μπορεί να συμβάλει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς μεγάλο μέρος των δυνητικών επισκεπτών επιλέγει ταξίδια εκτός των μηνών αιχμής.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε: ««Η Ινδία αποτελεί για εμάς αγορά στρατηγικής σημασίας, με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα πιο σταθερό και ελκυστικό οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις.

Υπάρχει σημαντικό περιθώριο να αυξήσουμε τις ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδία, να ενισχύσουμε τις επενδυτικές ροές και προς τις δύο κατευθύνσεις και να διευκολύνουμε την κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Προϋπόθεση είναι να περιορίσουμε πρακτικά εμπόδια και καθυστερήσεις και να μετατρέψουμε το αμοιβαίο ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες συνεργασίες.

Το ΕΒΕΑ θα επενδύσει συστηματικά στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης, με στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές και δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών».