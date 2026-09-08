Γερμανία: Tο εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε στα 21,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο

Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% τον Ιούλιο στα 138,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς για 0%.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας διευρύνθηκε στα 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2026 από 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για αύξηση στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ και σημειώνοντας το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα από τον Αύγουστο του 2024, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν λιγότερο απότομα από τις εισαγωγές.

Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% τον Ιούλιο στα 138,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι των προσδοκιών της αγοράς για μηδενική μεταβολή, αν και μια απότομη πτώση των εισαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 5,7%, αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι πωλήσεις προς χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ οι αποστολές προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2%, χάρη στην αύξηση 19,1% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ. Οι αποστολές προς την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 9,5% και 7,2% αντίστοιχα.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,7% στα 116,9 δισεκατομμύρια ευρώ, με αυτές από τις χώρες της ΕΕ να υποχωρούν 6,1% και από τρίτες χώρες κατά 5,3%. Οι εισαγωγές από την Κίνα υποχώρησαν 7,5%, από τις ΗΠΑ κατά 8,2% και από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 1%.

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας αυξήθηκε στα 125,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 122,8 δισεκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.