Qualco: Διευρύνει το αποτύπωμά της με δύο εξαγορές μέσα σε 15 ημέρες

Οι κινήσεις σε Multiverse και Lever και ο στόχος για το 40% των εσόδων να προέρχεται από το εξωτερικό.

Τη διεθνή της παρουσία και το χαρτοφυλάκιο των λύσεών της διευρύνει η Qualco, μέσα από δύο εξαγορές που ανακοινώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερών. Οι τελευταίες κινήσεις ενισχύουν το αποτύπωμά της στις συμβουλευτικές υπηρεσίες, στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα χρηματοδότησης και καινοτομίας ενώ φέρνουν τον Όμιλο πιο κοντά στο στόχο της ενίσχυσης των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό.

Η εξαγορά της Multiverse

Η πιο πρόσφατη κίνηση αφορά την απόκτηση του 50,1% της Multiverse, μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοδότησης και καινοτομίας με γραφεία σε Αθήνα και Βίλνιους αλλά και αντιπροσωπευτική παρουσία στις Βρυξέλλες. Η συμφωνία προβλέπει αρχικό τίμημα 0,9 εκατ. ευρώ για την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών, με συμπληρωματικό τίμημα έως 1,35 εκατ. ευρώ ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης, ενώ η Qualco θα εισφέρει επιπλέον 0,15 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσω της συμφωνίας, η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε μια εξειδικευμένη σουίτα τεχνολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης με εφαρμογές στην αξιολόγηση κινδύνου, στην ανάλυση επιστημονικής επίδρασης και στη διαχείριση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να υιοθετηθούν σε τομείς όπως η Υγεία, η Ενέργεια, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον και η Άμυνα ενώ ενισχύουν το εμπορικό δίκτυο του Ομίλου στις χώρες της Βαλτικής.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της εξαγοράς είναι και η πρόσβαση που αποκτά η Qualco σε ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα χρηματοδότησης άνω των 300 δισ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται προγράμματα καινοτομίας, καθώς και ειδικές χρηματοδοτήσεις περίπου 20 δισ. ευρώ που αφορούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, fintech και ανάλυσης δεδομένων.

Η απόκτηση της Lever Development Consultants

Η νέα εξαγορά έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την απόκτηση του 60% της ελληνικής Lever Development Consultants, έναντι αρχικού τιμήματος 3 εκατ. ευρώ και δυνητικού earn-out έως 0,5 εκατ. ευρώ.

Η Lever δραστηριοποιείται από το 2011 στον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, διαθέτοντας ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει κυρίως την πρόσβαση της Qualco σε έργα του ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα και σε προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέσω της Lever, ο Όμιλος φιλοδοξεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα περίπου 5 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων που κατευθύνονται σε έργα έξυπνων πόλεων και ανθεκτικότητας, ενώ παράλληλα αποκτά πρόσβαση και σε νέες αγορές για τις πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων και τις υπόλοιπες τεχνολογικές λύσεις του.

Κοινός παρανομαστής των πρόσφατων κινήσεων είναι η διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησης της Qualco και η ενίσχυση της παρουσίας της σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Στρατηγική που συμπληρώνεται και από συνεργασίες που έχει συνάψει πρόσφατα ο Όμιλος. Να θυμίσουμε ότι μέσω της Cenobe, της εταιρείας του Ομίλου με εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια, η Qualco υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τη Mysten Labs και την xMoney για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών λύσεων που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη, blockchain, κυβερνοασφάλεια και σύγχρονες υποδομές πληρωμών. Η συνεργασία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη βελτίωση της διαφάνειας των συναλλαγών, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της ασφάλειας δεδομένων.

Στόχος άνω του 40% των εσόδων από το εξωτερικό

Παράλληλα βέβαια σε μια περίοδο που ο κύκλος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης βαίνει προς ολοκλήρωση, ο Όμιλος έρχεται πιο κοντά στον στόχο της ενίσχυσης των εσόδων του από το εξωτερικό. Να θυμίσουμε ότι κατά την δημόσια εγγραφή της το 2025 η διοίκηση είχε αναφέρει ότι φιλοδοξεί το 40% και πλέον των εσόδων της Qualco να προέρχονται από τις διεθνείς αγορές, από περίπου 30% που είναι σήμερα.

Σημειωτέον ότι η εταιρεία κατά τη χρήση του 2025 κατέγραψε έσοδα 216 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17%, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%, με περιθώριο EBITDA 20%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6%. Η διοίκηση επισήμανε ότι η εταιρεία ξεπέρασε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά την IPO και επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο έως το 2028 να έχει υπερδιπλασιάσει τα έσοδά της σε σχέση με τα προ εισαγωγής επίπεδα.