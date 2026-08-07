Στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της επενδύει η Β.Σ. Καρούλιας - Έπιασε τα 100 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε νέες συνεργασίες σε αλκοολούχα, μη αλκοολούχα και κλάδο καφέ επικεντρώνεται στο μέλλον η γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία οίνων, αλκοολούχων ποτών και άλλων ροφημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η συνεχής αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της, η στοχευμένη ανάπτυξη συνεργασιών καθώς και η βελτίωση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της Β.Σ. Καρούλιας ΑΕ που δραστηριοποιείται στην εμπορία οίνων, αλκοολούχων ποτών και άλλων ροφημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Άλλωστε η περαιτέρω ενίσχυση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και μοχλό ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη θέση της ως αξιόπιστου διανομέα για κορυφαίους διεθνείς και εγχώριους οίκους.

Οι μελλοντικοί στόχοι για τις συνεργασίες σε αλκοολούχα, μη αλκοολούχα, καφέ

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικές ώρες, στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών, η εδραίωση των συνεργασιών (Κλιάφας/Δουμπιά, Lipton), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ιδιόκτητων σημάτων (ΟΖ, MastiHo), δημιουργεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια κατηγορία με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές ανάπτυξης. Η στρατηγική αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας τόσο στην οργανωμένη λιανική, όσο και σε επιλεγμένα κανάλια HoReCa, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αξιολόγηση ευκαιριών για νέες συνεργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στην κατηγορία των low & non alcohol προϊόντων που αναμένεται πως θα εξελιχθούν θετικά τα επόμενα χρόνια.

Στα αλκοολούχα ποτά, προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη των συνεργασιών με τους διεθνείς και εγχώριους οίκους που εκπροσωπεί η εταιρεία. H ενίσχυση της παρουσίας στην κατηγορία του οίνου μέσω προσθήκης νέων αξιόλογων οίκων, αλλά και συνεχούς αξιολόγησης και αναβάθμισης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, είναι βασικός μοχλός υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρείας.

Παράλληλα, επενδύει στην αναπτυσσόμενη αγορά του καφέ, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο με το νέο brand Airflow, ιδίας παραγωγής, το οποίο ανταποκρίνεται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για Greek Roast. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής του Cortese στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Επιπλέον η Β.Σ. Καρούλιας επενδύει στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, υλοποιώντας την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ERP μέσω της πλατφόρμας RISE with SAP, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Το έργο εστιάζει στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και στην αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών που προσφέρει η πλατφόρμα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση.

Παράλληλα, αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας στη διοίκηση άμεση, αξιόπιστη και ουσιαστική πληροφόρηση για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στην εταιρεία να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της και να προσφέρει ακόμη πιο αποτελεσματική και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Η εφαρμογή του RISE with SAP αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευέλικτου, αυτοματοποιημένου και τεχνολογικά προηγμένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας. Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του 2026.

Μια ανάσα από τα 100 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις του 2025

Για τη χρήση που ξεκίνησε από 1ης Απριλίου 2025 και ολοκληρώθηκε την 31η Μαρτίου 2026, οι πωλήσεις της εταιρείας (μη συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) ανήλθαν σε 98,66 εκατ. ευρώ έναντι 95,22 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,62%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας κατά τη χρήση 2025-2026 ανήλθαν σε 28.290.450 ευρώ έναντι 28.042.106 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,89%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 5.691.930 ευρώ από 5.378.085 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,84%.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 2,94 εκατ. ευρώ έναντι 1,97 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 49,41%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,22 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025-2026 έναντι 1,41 εκατ. ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Τα πεπραγμένα του 2025

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία προχώρησε σε αξιολόγηση των συνεργασιών της στην κατηγορία των οίνων και σε εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της. Ολοκληρώθηκε η πολυετής συνεργασία με το Κτήμα Avantis, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν οι ετικέτες του οινοποιείου σε ιδιαίτερα επιτυχημένα σήματα, με ευρύτατη διανομή και σημαντικές πωλήσεις. Η διοίκηση επέλεξε να μην αντικαταστήσει άμεσα τη συγκεκριμένη συνεργασία με νέο οινοποιείο, αλλά να επικεντρώσει τις επενδύσεις και τις εμπορικές της προσπάθειες στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης των συνεργατών της.

Παράλληλα, συνέχισε με συνέπεια τη στρατηγική της για την ανάπτυξη της κατηγορίας των μη αλκοολούχων ποτών, κατέγραψε θετική πορεία στην κατηγορία των οίνων, ενώ διατήρησε σταθερή την εμπορική της επίδοση στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών, παρά τις προκλήσεις στην αγορά.

Το who is who

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο που βρίσκεται επί του 23ου χιλιομέτρου Αθηνών-Λαμίας στον Άγιο Στέφανο Αττικής.

Λειτουργεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της Βορείου Ελλάδος, καθώς και γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εταιρεία αποτελεί θυγατρική της εταιρείας ΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E , η οποία είναι ο βασικός της μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 100%. Η ενοποίηση πραγματοποιείται σε επίπεδο τελικής μητρικής που είναι η MARLEO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED και εδρεύει στην Κύπρο.