Σε πύρινο κλοιό παραμένουν Ψάθα και Βένιζα - Στη μάχη με τις φλόγες τα εναέρια

Συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά κατακαίει πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθαιρώνα.

Σε πύρινο κλοιό παραμένουν Ψάθα και Βένιζα στη Δυτική Αττική καθώς συνεχίζει να μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Η φωτιά κατακαίει πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθαιρώνα.

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα.

Τα ξημερώματα η φωτιά πήρε κατεύθυνση ανατολικά προς την Αγία Τριάδα και απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα και 50 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό της Αθήνας. Τέσσερα Canadair και δύο ελικόπτερα ξεκίνησαν αναγνωριστικές πτήσεις πριν τις πολυαναμενόμενες ρίψεις νερού.

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τη Βένιζα μετακινήθηκαν προς τα Μέγαρα, ενώ αρκετοί παρέμειναν και παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη καθώς κινδύνευαν σπίτια από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε όλη την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα για να κάψει τουλάχιστον τρία σπίτια στον οικισμό.

Ηλικιωμένο ζευγάρι απομακρύνθηκε λίγα λεπτά πριν το πύρινο μέτωπο εισβάλει στη Βένιζα. Στο Κρύο πηγάδι Βιλίων, κοντά στην Αγία Παρασκευή οι φλόγες καταπίνουν ένα από τα πιο πυκνά δάση ενώ είναι θετικό ότι ο άνεμος φυσάει αντίθετα με τον μικρό οικισμό.

Τη μάχη με τις φλόγες δίνουν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες μεταξύ αυτών Ρουμάνοι και Γάλλοι δασοκομμάντος.

Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επί ποδός βρίσκονται άνδρες της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενό, από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας - Θηβών στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμενό, στον οικισμό Τιτάν, στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας - Βιλίων από την παραλία Ψάθας, στο ρεύμα προς Ψάθα, επί της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου από το ύψος ανώνυμης οδού στο ρεύμα προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρι, επί της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου στο ύψος μετά τον οικισμό Άνω Αλεποχώρι από το ύψος ανώνυμης οδού προς οικισμό Λούμπα και στη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου - Μεγάρων με την ανώνυμη οδό μετά το αγρόκτημα Περιβολάκι στο ρεύμα προς τον οικισμό Βένιζα.

Με πληροφορίες από ertnews, skai.gr