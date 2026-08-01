Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό

Η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη επιχειρησιακά, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός.

Στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις περνάει εξολοκλήρου η μάχη με τις φλόγες στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό, καθώς η έλευση της νύχτας ανάγκασε τα ιπτάμενα μέσα να αποσυρθούν.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή στη Βοιωτία, επεκτάθηκαν και στην Αττική προκαλώντας την τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, που εκτός από τις φλόγες βρέθηκαν αντιμέτωπες με τους ισχυρούς ως θυελλώδεις ανέμους που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς, μεταξύ άλλων, δεν επέτρεψαν στα Canadair να επιχειρήσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά έφτασε στην κορυφή του Κιθαιρώνα και κατεβαίνει προς τη Βενίζα και κινείται απειλητικά προς την περιοχή της Ψάθας, περιοχή για την οποία εστάλη μήνυμα εκκένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, ένα μέτωπο κινείται προς την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα όπου εκεί βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να προσπαθήσουν να την ανακόψουν, το δεύτερο στην Αγία Παρασκευή όπου πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κατευθυνθεί προς 'Αγιο Νεκτάριο με χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών προκειμένου να περιορίσουν την πορεία του μετώπου και να το ανακόψουν, κι ένα τρίτο κατευθύνεται από Μύτικα προς Ψάθα. Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία, το ένα βόρεια της Δόμβραινας και το άλλο προς τη Λιβαδόστρα.

Θα είναι πολύ δύσκολο βράδυ

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος σημείωσε ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει σε έναν βαθμό, ωστόσο, προμηνύει ότι η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη επιχειρησιακά. «Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή στο μέτωπο των επιχειρήσεων επιχειρούν περισσότεροι από 495 πυροσβέστες. Σε αυτούς συγκαταλέγονται Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες».

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Αστυνομία ανακοίνωσε τις νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Αναλυτικά πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην επαρχιακή οδό Οινόης-Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι, προς Πόρτο Γερμενό

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της περιοχής Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

- Στην οδό Αγ. Γεωργίου από το ύψος της επαρχιακής οδού Ελευσίνας- Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στον οικισμό ΤΙΤΑΝ

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Πεύκων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από το ύψος της οδού Κιθαιρώνος (οικισμός Αγ. Νεκτάριος), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κρύο Πηγάδι

- Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Ψάθας-Βιλίων από την παραλία Ψάθας, ρεύμα προς Ψάθα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr

