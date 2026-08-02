Οι πιο πράσινες πόλεις του κόσμου και τι κάνουν διαφορετικά

Οι πόλεις που πρωταγωνιστούν στη βιωσιμότητα δείχνουν πώς η πράσινη μετάβαση μπορεί να συνδυαστεί με την οικονομική ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα και την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι πιο «πράσινες» πόλεις του κόσμου δεν ξεχωρίζουν επειδή έχουν περισσότερα δέντρα ή ανακυκλώνουν περισσότερο. Ξεχωρίζουν επειδή έχουν μετατρέψει τη βιωσιμότητα σε αναπτυξιακή στρατηγική, συνδέοντας την κλιματική πολιτική με την οικονομία, τις επενδύσεις, τις μεταφορές και τη δημόσια υγεία. Σε μια περίοδο όπου τα αστικά κέντρα βρίσκονται στο επίκεντρο της μάχης για την κλιματική αλλαγή, τα παραδείγματα που εφαρμόζουν η Κοπεγχάγη, η Σιγκαπούρη, η Βαρκελώνη και άλλες πρωτοπόρες πόλεις δείχνουν πώς μπορεί να αλλάξει το αστικό μοντέλο των επόμενων δεκαετιών.

Καθώς οι πόλεις φιλοξενούν περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού και ευθύνονται για περίπου το 70% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελούν τον βασικό χώρο όπου θα κριθεί η επιτυχία της πράσινης μετάβασης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δίκτυο C40 Cities και ο ΟΟΣΑ επενδύουν ολοένα και περισσότερο στις αστικές πολιτικές, καθώς οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη λειψυδρία και την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας.

Η Κοπεγχάγη αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Περίπου οι μισές καθημερινές μετακινήσεις προς την εργασία ή το πανεπιστήμιο γίνονται με ποδήλατο, ενώ η πόλη διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα τηλεθέρμανσης στον κόσμο, το οποίο αξιοποιεί θερμότητα που διαφορετικά θα χανόταν. Παράλληλα, περίπου το 70% των απορριμμάτων ανακυκλώνεται και σημαντικό μέρος της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η πόλη επενδύει επίσης σε «μπλε» και «πράσινες» υποδομές για την αντιμετώπιση πλημμυρών και ακραίων βροχοπτώσεων, αντιμετωπίζοντας το νερό ως μέρος του αστικού σχεδιασμού και όχι ως πρόβλημα.

Η Σιγκαπούρη ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Με ελάχιστους φυσικούς πόρους και περιορισμένη έκταση, έχει μετατρέψει τη διαχείριση νερού σε εθνική προτεραιότητα. Η ανακύκλωση μέσω του προγράμματος NEWater, οι ταμιευτήρες μέσα στον αστικό ιστό, οι κάθετοι κήποι, οι πράσινες στέγες και τα υποχρεωτικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης στα νέα κτίρια αποτελούν μέρος ενός ενιαίου σχεδίου που συνδυάζει ανθεκτικότητα, τεχνολογία και ποιότητα ζωής. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σιγκαπούρη κατατάσσεται σταθερά στις κορυφαίες πόλεις διεθνώς ως προς τη βιωσιμότητα και την αστική ανθεκτικότητα.

Η Βαρκελώνη απέδειξε ότι η βιωσιμότητα μπορεί να ενισχύσει και την τοπική οικονομία. Το πρόγραμμα Superblocks περιόρισε δραστικά τη διέλευση αυτοκινήτων σε δεκάδες οικοδομικά τετράγωνα, δημιουργώντας περισσότερους δημόσιους χώρους, πράσινες διαδρομές και ασφαλείς περιοχές για πεζούς και ποδηλάτες. Σύμφωνα με έκθεση του C40 Cities, στις περιοχές όπου εφαρμόστηκε το μοντέλο, ο αριθμός των τοπικών καταστημάτων αυξήθηκε έως και 30%, δείχνοντας ότι οι παρεμβάσεις υπέρ των πεζών μπορούν να λειτουργήσουν και ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης.

Η Κουριτίμπα της Βραζιλίας εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα βιώσιμου αστικού σχεδιασμού. Από τη δεκαετία του 1970 ανέπτυξε το σύστημα Bus Rapid Transit (BRT), συνδέοντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Σύμφωνα με το C40, η στρατηγική αυτή αποτρέπει περίπου 27 εκατομμύρια μετακινήσεις με αυτοκίνητο κάθε χρόνο, περιορίζοντας τις εκπομπές και ενισχύοντας παράλληλα την προσβασιμότητα.

Στην Ευρώπη, το Βίλνιους, που αναδείχθηκε Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2025, ξεχώρισε για τη σύνδεση της περιβαλλοντικής πολιτικής με την ποιότητα ζωής. Η λιθουανική πρωτεύουσα επενδύει στην αναβάθμιση των δικτύων θέρμανσης, στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία της βιοποικιλότητας, έχοντας ως στόχο την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των πόλεων είναι ότι δεν αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα ως μια μεμονωμένη περιβαλλοντική δράση. Συνδέουν τις μεταφορές με την υγεία, τα πάρκα με την προστασία από τους καύσωνες, την ανακύκλωση με τη βιομηχανία και τη διαχείριση του νερού με την οικονομική ανθεκτικότητα. Με άλλα λόγια, σχεδιάζουν την πόλη ως ένα ενιαίο οικοσύστημα και όχι ως ένα σύνολο ανεξάρτητων υποδομών.

Πόσο πράσινες είναι οι ελληνικές πόλεις

Η Ελλάδα μπορεί να μην συγκαταλέγεται ακόμη στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της βιωσιμότητας, ωστόσο η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Έξι ελληνικές πόλεις - η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα - συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων», με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, ενώ η Αθήνα έλαβε το 2025 το EU Mission Label από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνώριση που διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρωπαϊκή και ιδιωτική χρηματοδότηση για πράσινες επενδύσεις.

Την ίδια στιγμή, τα ελληνικά νησιά διαμορφώνουν την δική τους πράσινη ταυτότητα. Η Χάλκη αποτελεί το πρώτο ελληνικό πρότυπο «πράσινου νησιού», με επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, ηλεκτροκίνηση και ενεργειακή αυτονομία, ενώ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Clean Energy for EU Islands συμμετέχουν πλέον και η Αίγινα, η Αντίπαρος, η Χίος, η Ελαφόνησος, η Φολέγανδρος, η Γαύδος, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κέα, η Κως, οι Λειψοί, η Κάλυμνος και άλλα ελληνικά νησιά, με στόχο να εξελιχθούν σε πρότυπα απανθρακοποίησης και βιώσιμης ανάπτυξης.