Ειδήσεις | Ελλάδα

Λεχαινά: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή, Κουνουπέλι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λεχαινά: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή, Κουνουπέλι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή, Κουνουπέλι, της Ηλείας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τράπεζες: Κέρδη άνω των 2,5 δισ. ευρώ στο εξάμηνο με το βλέμμα σε υψηλότερα

Καύσιμα: Ξεκινά από σήμερα η νέα επιδότηση στο ντίζελ - Πώς επηρεάζει τουρισμό, μεταφορές και νησιά

«Ανακαινίζω»: Πόσες βεβαιώσεις επιλεξιμότητας υποβλήθηκαν για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Ανοικτή έως 31/8 η πλατφόρμα

tags:
Πυροσβεστική
Πυρκαγιά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider