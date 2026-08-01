Λεχαινά: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή, Κουνουπέλι

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου σε δασική έκταση, στην περιοχή, Κουνουπέλι, της Ηλείας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ