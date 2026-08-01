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Ρέθυμνο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 24χρονη κατηγορούμενη για κλοπή

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Ρέθυμνο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ 24χρονη κατηγορούμενη για κλοπή
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Από την έρευνα προέκυψε ότι η 24χρονη ως εργαζόμενη σε ξενοδοχείο αφαίρεσε από δωμάτιο που διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Συνελήφθη χθες, στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου της ΕΛΑΣ, 24χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις κλοπής κοσμημάτων. Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι η 24χρονη ως εργαζόμενη σε ξενοδοχείο αφαίρεσε από δωμάτιο που διέμενε αλλοδαπή, διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Επιπλέον από τη συνεχιζόμενη προανάκριση διαπιστώθηκε ότι με τον ίδιο τρόπο δράσης αφαίρεσε στις 16 Ιουνίου, από δωμάτιο που διέμενε άλλος αλλοδαπός κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.

Χθες το μεσημέρι, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία της κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και πλήθος κοσμημάτων τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η προέλευση τους, ενώ η 24χρονη συνελήφθη.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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