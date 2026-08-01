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Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

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Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο
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Η επίθεση έγινε στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ, παρά την εκεχειρία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ, στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία.

«Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εντόπισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ (...) Μετά την αναγνώρισή τους, οι στρατιώτες επιτέθηκαν στους τρομοκράτες και τους εξουδετέρωσαν προκειμένου να αποτρέψουν την απειλή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
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