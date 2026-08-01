Χαρακόπουλος: Η ΝΔ επιδιώκει την αυτοδυναμία

Είναι στο DNA της ΝΔ η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στον θεσμό της οικογένειας και ο σεβασμός στις ρίζες μας , αναφέρει ο γγ της ΚΟ του κόμματος.

«Είναι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στο θεσμό της οικογένειας και ο σεβασμός στις ρίζες μας, στην ορθόδοξη παράδοση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην πράξη έχει στηρίξει την ελληνική οικογένεια. Λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενώ πέρσι δόθηκαν γενναία φορολογικά κίνητρα στις οικογένειες με παιδιά. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζει έμπρακτα την παραδοσιακή οικογένεια», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, βουλευτής Λάρισας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στο NEWS 24/7.

Όσον αφορά τις εκλογές, ο Θεσσαλός πολιτικός υπογραμμίζει: «Η ΝΔ επιδιώκει την αυτοδυναμία. Σε περιόδους διεθνούς αστάθειας χρειάζονται ισχυρές κυβερνήσεις, με γρήγορα αντανακλαστικά. Όχι κυβερνήσεις συνεργασίας όπου θα γίνονται διαβουλεύσεις και παζάρια μέχρι να καταλήξουμε στο τι θα κάνουμε».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο θέμα της ημερομηνίας των εκλογών, σημειώνει: «Οι εκλογές θα ήταν προτιμότερο να γίνουν τον Ιούνιο του 2027, προκειμένου να είναι καθαρό το δίλημμα στον ελληνικό λαό. Ειδικότερα, το δίλημμα θα είναι ότι την 1η Ιουλίου 2027 θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση, γιατί η χώρα αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ».

Ο κ. Χαρακόπουλος υπογραμμίζει ακόμη ότι η «ΝΔ είναι μια μεγάλη παράταξη που μπορεί να εκπροσωπήσει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μας έχουμε γόνιμες και δημιουργικές συζητήσεις, καθώς και προτάσεις».

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέρει: «Διατηρώ αμυδρές ελπίδες ώστε να επικρατήσει η λογική και πιο νηφάλιες σκέψεις και να μην κάνει το επόμενο βήμα ο κ. Σαμαράς για δημιουργία κόμματος. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να δημιουργηθεί ένα κόμμα στα δεξιά της ΝΔ αυτή τη στιγμή. Χρέος όλων μας είναι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι πού βρισκόταν η χώρα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα. Η πολιτική σταθερότητα είναι άυλο κεφάλαιο που οφείλουμε να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε».

Τέλος, ο κ. Χαρακόπουλος εξέφρασε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

