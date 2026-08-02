Η φωτιά έχει κάψει πολλές ελιές και παρθένο δάσος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί και δυο σπίτια στο χωριό Κλήμα.

Βελτιωμένη είναι η εικόνας στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Φωκίδας, καθώς δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Φωκίδας με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις, που ήταν πολλές στον αριθμό, να προσπαθούν να ελέγξουν αυτό το μέτωπο.

Το πρωί της Κυριακής μία αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωρίο Πηγή Ευπαλίου, στην περιοχή που βρίσκονται τα χωριά Κλήμα, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα, τα οποία εκκενώθηκαν χτε, Σάββατο, το απόγευμα μετά το μήνυμα που εστάλη από το 112. Δόθηκε εντολή να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς Ευπάλιο και Πευκάκια.

Τα ξημερώματα γύρω στις 4:40 εκδόθηκε ένα ακόμη μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της Μαγούλας να κινηθούν προς το Μοναστηράκι.

Η φωτιά έχει κάψει πολλές ελιές και παρθένο δάσος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί και δυο σπίτια στο Κλήμα.

Τα δύο μέτωπα όπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στις περιοχές Πηγή και Κλήμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Φωκίδα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Πηγή: ertnews