Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου – Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διά παραλείψεως παρ' υπόχρεω, σχετικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ανδρέας Αργυρόπουλος, έκανε λόγο για «μια πολύ δύσκολη διαδικασία », επισημαίνοντας ότι η πίεση που προκλήθηκε από τα γεγονότα, η καταστροφή και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών οδήγησαν, όπως υποστήριξε, σε βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Ο κ. Αργυρόπουλος ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος για τη συντήρηση του δικτύου «χωρίς να είναι», υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί αξιολογήθηκαν από τις δικαστικές αρχές. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κατηγορούμενος συνεργάστηκε πλήρως με τον ανακριτή και την εισαγγελέα, δίνοντας, όπως είπε, αναλυτικές εξηγήσεις, ενώ χαρακτήρισε τον εντολέα του «έναν από τους πιο άξιους υπαλλήλους του δικτύου», ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ενεργό συμμετοχή στην αποκατάσταση βλαβών και στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ