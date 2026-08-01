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Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές για υπόθεση κλοπής μετασχηματιστών ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη

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Θεσσαλονίκη: Προσαγωγές για υπόθεση κλοπής μετασχηματιστών ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη
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Στα χέρια της ΕΛΑΣ τρία άτομα.

Στην προσαγωγή τριών ατόμων που επέβαιναν σε όχημα, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο προχώρησαν αστυνομικοί στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη.

Στις πέντε τα ξημερώματα, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και κατά την προσπάθεια διαφυγής προκάλεσε φθορές σε διερχόμενο αυτοκίνητο και σε δύο περιπολικά.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να οδηγήσουν τον οδηγό και τους δύο επιβαίνοντες, που φέρονται να ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής μετασχηματιστών, στο Α.Τ. Θέρμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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