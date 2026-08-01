ΕΛΑΣ: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία καταζητούμενου για τη δολοφονία Ζαμπούνη πριν από δύο χρόνια στον Νέο Κόσμο

Πρόκειται για υπήκοο Ρωσίας.

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία ατόμου, μέλους εγκληματικής οργάνωσης ο οποίος αναζητείται για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024 έξω από πρατήριο υγρών ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον: (επ) SHOKPA (ον) ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανίχνευση των εγκλημάτων για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του ή και άλλων ομοειδών εγκλημάτων που είναι πιθανό να τέλεσε, στην ανάγκη εκτέλεσης του εντάλματος σύλληψης, στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τις διωκόμενες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476226 και 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έως την 29-10-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

