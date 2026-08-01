Τασούλας: Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των πυροσβεστών που έφυγαν

Η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός, αναφέρει ο ΠτΔ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με δήλωσή του αναφέρεται στον αγώνα που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επισημαίνοντας:

«Το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύνολο του κρατικού μηχανισμού που έχει ενεργοποιηθεί στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών, επιχειρούν αυτές τις ημέρες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας από την Ήπειρο έως τη Βοιωτία και την Κρήτη. Η θυσία των τριών πυροσβεστών στο καθήκον υπήρξε ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει τη γενναιότητα των επαγγελματιών, αλλά και τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν, όπως βρίσκεται επίσης κοντά σε όλους όσοι επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα ως αρωγοί σε κοινότητες και ανθρώπους που δοκιμάζονται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ