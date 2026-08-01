Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός λόγω των εργασιών για το Flyover

Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Κλείνει το βράδυ η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός και στα δύο ρεύματα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής (02/08), στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Στο ρεύμα προς τα Δυτικά η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη (Α/Κ Κ11). Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, από όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Περιφερειακή. Στο ρεύμα προς Ανατολικά η διακοπή κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά (Α/Κ Κ11). Η διοχέτευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Φωκά, με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του κέντρου της πόλης.

Επιπλέον, από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Κόμβο Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»).Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα συγκεκριμένα τμήματα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ